متحدث الوزراء يكشف مستجدات التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع وزير السياحة وناقشا عدة ملفات ومنها آخر مستجدات العمل في المتحف المصري الكبير.

وأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن اللقاء استعرض الترتيبات النهائية للأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير، منوها بأن افتتاح المتحف سيكون خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدث مهم، والمشاورات الجارية لاختيار الوقت المناسب لحفل الافتتاح حرصا على حضور قادة وزعماء العالم.

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