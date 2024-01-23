إعلان

BBC

نائبة بـ"الشيوخ" عن مشروع الضبعة: مصر قادرة على تجاوز الصعاب

08:51 م الثلاثاء 23 يناير 2024

النائبة رشا إسحاق أمين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ببدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، موضحة أن العلاقات المصرية الروسية في أفضل حالتها، وأن الزعيمين المصري والروسي بينهما تفاهم كبير، مما يؤكد أن هناك تعاونا مثمرا بين البلدين.

وأضافت في بيان اليوم، أن بدء صب الخرسانة بالقاعدة، يثبت أن الرئيس السيسي يوفي بوعده منذ توليه المسئولية في عام 2014، وأصبح للدولة المصرية محطة طاقة نووية من أجل توليد الكهرباء ليس في مدينة الضبعة فقط، وإنما هو مشروع في مصر كلها بل للقارة الإفريقية بأكملها.

وأوضحت إسحق أنها تعتبر روسيا شريكًا موثوقًا به، تقدر على توفير كافة الخدمات الخاصة بالمجال النووي لإنتاج الكهرباء لمحطة الضيعة النووية، موكدة أن تطوير الصناعة النووية في مصر سيكون له تأثير على تنمية وتقدم الدولة.

كما أشادت بحديث الرئيس السيسي، اليوم، بخصوص أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر، موضحة أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز كل الصعاب بفضل سواعد أبنائها الشرفاء وعقولها الجبارة.

النائبة رشا إسحاق أمين مشروع الضبعة عضو مجلس الشيوخ وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزارة الثقافة تحتفل بعيد الشرطة -تعرف على البرنامج الكامل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بعد تضارب حول وفاته.. شقيق العامري فاروق لـ"مصراوي": والله العظيم لسه عايش
* فرصة لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
* 26 ثانية تحبس الأنفاس.. ماذا حدث أعلى دائري المريوطية؟ (فيديو وصور)
* مع خفض الجنيه.. هل تطرح البنوك شهادات بسعر فائدة 35% لإتاحة عائد حقيقي؟