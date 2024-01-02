تبدأ 7 يناير.. ننشر جدول مواعيد الإجازات الرسمية في 2024

كتب- محمد نصار:

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية مواعيد جميع الإجازات والعطلات الرسمية خلال العام الميلادي الجديد 2024.

وجاءت العطلات الرسمية في الدولة، على النحو التالي، بحسب موقع الرئاسة:

- الأحد: 7 يناير (عيد الميلاد المجيد)

- الخميس: 25 يناير (ثورة 25 يناير وعيد الشرطة)

- من الأربعاء 10 أبريل حتى الجمعة 12 أبريل (عيد الفطر المبارك)

- الخميس: 25 أبريل (عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982)

- الأربعاء: 1 مايو (عيد العمال)

- الاثنين: 6 مايو (عيد شم النسيم)

- الأحد: 16 يونيو (وقفة عيد الأضحى)

- من الاثنين 17 يونيو حتى الخميس 20 يونيو (عيد الأضحى المبارك)

- الأحد: 30 يونيو (ثورة 30 يونيو)

- الاثنين: 8 يوليو (رأس السنة الهجرية)

- الثلاثاء: 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952)

- الاثنين: 16 سبتمبر (المولد النبوي الشريف)

- الأحد: 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة)

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