"الآثار" تنظم رحلة توعوية للفائزين في المسابقة السياحية لأبناء شمال سيناء

كتب-محمد أبو بكر:

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة سياحية توعوية للفائزين في المسابقة السياحية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة شمال سيناء لأبناء المحافظة، بمناسبة عيد تحرير سيناء؛ وذلك لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة، وفق بيان الوزارة الأربعاء، أن تنظيم هذه الرحلة يأتي في إطار حرص الوزارة ممثلة في الهيئة على رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها بلدهم، بالإضافة إلى جهودها لتنشيط السياحة الداخلية.

وأضافت السياحة، أنه شارك في هذه الرحلة مجموعة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية ولاسيما الشباب.

وأشارت الوزارة إلى أن، هذه الرحلة تضمنت زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد والتي من بينها جبال الملح، وبور فؤاد، وحديقة فريال، وتمثال ديليسبس، والمسلة.

وتابعت، أن أعضاء مكتب الهيئة ببورسعيد قاموا باستقبال المشاركين في الرحلة وتقديم المواد الدعائية عن المحافظة.