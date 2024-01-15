متحدث التعليم: انتهينا من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية



كتب- حسن مرسي:

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن عملية تطوير المناهج تأتي بشكل تدريجي ويتم العمل عليها منذ سنوات، وتم الانتهاء بالفعل من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية موضحا أن وزير التربية والتعليم حضر عدد من الاجتماعات للاستماع لوجهات نظر ووضع تقييمات للمناهج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة، فضلا عن اجتماع مع وزير التعليم العالي للتحضير للفترة المقبلة.

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الوزارة تعمل على أن يكون للطالب أكثر من محاولة للتقييم وليس محاولة واحدة حول دخوله الجامعة، والمسار الثاني هو تعدد المسارات وليس مسار واحد فقط بالنسبة للثانوية العامة، إذ أن الطالب يستهدف كلية معينة يختار من خلالها مواد دراسية تؤدي به الدخول لهذه الكلية، وخلال الدراسة إذا وجد أن هذا المسار ليس مناسب له سيكون لديه من المرونة الانتقال لمسار آخر.

وتابع أنه يتم جمع كافة وجهات النظر وبلورتها بشكل كامل، حتى يتم إطلاق موعد الحوار المجتمعي للاستماع لكل وجهات النظر، وتكون كافة القرارات الصادرة من تطوير مرحلة الثانوية العامة غير مفاجئة، ويكون الرأي العام قد استمع لها من قبل.