خبير في الشأن الإسرائيلي: عملية شمال تل أبيب امتداد لما حدث منذ 7 أكتوبر

كتب- حسن مرسي:

قال فراس باغي، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إن ما حدث في رعنانا امتداد لما حدث ككل على مستوى غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، ولكن ما يميزه، أن الذين نفذوا العملية في رعنانا دخلوا دون تصاريح ولديهم سوابق أمنية.

وأضاف باغي، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي أحمد أبو زيد، لقناة "القاهرة الإخبارية": "هناك حديث في الشرطة الإسرائيلية عن أن المنفذين ينتمون إلى حركة حماس، وبالتالي، نحن أمام عملية نوعية جديدة، ويبدو أن الأوضاع في الضفة الغربية سوف تتصاعد أكثر فأكثر".

وتابع الخبير في الشؤون الإسرائيلية: "الضفة مشتعلة منذ أحداث السابع من أكتوبر، وهي الآن تزداد اشتعالا، وكان الحديث سابقا عن أهمية وضرورة أن ترسل إسرائيل المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية، لكن سموتريتش يرفض ذلك".

وعلقت المقاومة الإسلامية حماس، على عملية الدهس والطعن في مستوطنة رعنانا شمال تل أبيب اليوم الإثنين.

وفي بيان صدر عنها اليوم، قالت المقاومة الإسلامية حماس: "نؤكّد أنّ عملية "رعنانا" الفدائية التي نفذها أبطال شعبنا الفلسطيني المرابط هي ردٌ طبيعي على مجازر الاحتلال النازي وعدوانه المستمر على شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع".

وتابعت حماس: "ـن أبطال شعبنا ومقاوميه المنتفضين من رفح حتى جنين سيواصلون الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا في مواجهة العدو النازي المجرم، وإن دماء الأطفال والمدنيين العزّل التي سفكتها آلة الحرب الصهيونية في الضفة والقطاع ستكون لعنة على الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين الذين لن يكون لهم أمن ولا أمان في أرضنا المحتلة".

إقرأ أيضًا:

"صحة النواب":٤٠٪ نقص في الأدوية بسبب المواد الخام