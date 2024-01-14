ضياء رشوان: 82% من حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت لغزة مقدمة من مصر

كتب- حسن مرسي:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات إن مصر غير مهتمة بالرد على الإدعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح، مشيرا إلى أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين هو نوع من الواجب المصري الأصيل.

أضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن 82% من حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت لغزة مقدمة من القطاعات الحكومية والأهلية والأفراد المتبرعة، كما استقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 2100 مصاب فلسطيني لتقلي العلاج بالإضافة للمرافقين، وهو عدد قليل للغاية قياسًا بأعداد المصابين بالقطاع.

ولفت إلى أنه خلال 100 يوم من بدء الحرب في غزة، بلغت المساعدات من المواد الغذائية 50 ألف طن، وحجم المياه 20 ألف طن، فضلًا عن 1000 قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، بالإضافة إلى 11 ألف طن من المواد الإغاثية الأخرى، و88 سيارة إسعاف جديدة.

وتابع: تم إدخال 4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من ميناء رفح إلى قطاع غزة حوالي 9000 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري خلال هذّه الأيام المائة.

ولفت إلى أن إسرائيل تحاول التهرب من جريمة الحرب والإبادة الجماعية بعدما منعت دخول الغذاء والدواء، وحينما أدركت أن الخناق يضيق عليها بمحكمة العدل الدولية وأن الوثائق والأدلة المقدمة تؤكد إدانتها في التهمة حاولت الزج باسم مصر ولكن مصر ردت على هذا الاتهام بالوثائق.