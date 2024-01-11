"محلية النواب" تطالب بحصر شامل لأراضي الدولة بالبحيرة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، إن أراضي أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مشددة على ضرورة أن يشمل حصرها جميع مدن ومراكز الجمهورية لوضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة خاص بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة التابعة لجهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي - الأوقاف - الموارد المائية والري - ..) بمحافظة البحيرة.

وأوصت اللجنة، بضرورة تقديم حصر شامل لكل الأراضي أملاك الدولة على مستوى المحافظة وتقديمه للجنة خلال 15 يومًا.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الولاية على أراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مقترحًا مشاركة الهيئة البرلمانية للمحافظة في الحصر ووضع الخطة الخاصة بالاستفادة من أراضي أملاك الدولة.

وتساءل "درويش" عن حقيقة أراضي الأوقاف خاصة وأن الأوراق قد تشمل أراضٍ عليها نزاع أو مبان أو إشكاليات، أو ليست تابعة للوزارة.

وأكد أن الغرض من الحصر الوقوف على الأراضي المخفية أو الاحتياج غير القانوني، ومن ثم يجب أن يكون هناك حصرًا حقيقيًا سواء إصلاح زراعي أو أوقاف أوتابعة للمحافظة، مشددًا على ضرورة أن يكون الحصر للأراضي التي لا يوجد عليها نزاع أو إشكالية أو عليها مبانٍ، إضافة لأهمية التعامل بين الهيئة البرلمانية للمحافظة والسلطة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي.

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