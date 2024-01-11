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وزيرة الهجرة: إطلاق تطبيق خاص بودائع وحسابات المصريين بالخارج خلال أيام

01:40 م الخميس 11 يناير 2024

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

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كتب- إسلام لطفي:

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه خلال أسبوع سيتم إطلاق تطبيق المصريين بالخارج، موضحة أنه سيساعدهم في فتح الحسابات ووضع الودائع.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الهجرة وبنك مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الخميس.

وأكدت أنها حريصة على التعاون مع البنك لدعم المصريين بالخارج، موضحة أن هذا البروتوكول يساعد الجاليات بالخارج في مجالات عديدة.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك يتعاون مع الوزارة منذ أكثر من سنة ونصف، لدعم ومساعدة المصريين بالخارج، في فتح الحسابات والتحويلات المالية.

وأوضح "الإتربي" أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية لدخول ودائع المصريين بالخارج، إلى توافر كل منتجات بنك مصر بجميع دول الخارج.

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السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حسابات المصريين بالخارج محمد الإتربي

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