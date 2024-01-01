التموين: زيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 5.3 مليون طن

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار المشروع القومي للصوامع قامت الوزارة بوضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلا من 2.1 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف .

وذكر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من انشاء 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة .

وأضاف أنه جار توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 533 الف يورو فضلا عن أنه جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه من المستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى5 ملايين طن ،حيث تمتلك الدولة 86 صومعة ،تم تنفيذ 5 صوامع ممولة بقرض من هيئة الدانيدا بإجمالي طاقة تخزينية 300 ألف طن،كما تم تنفيذ 6 صوامع ممولة بقرض من منظمة الاوبك بإجمالي طاقة تخزينية 255 الف طن.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ أيضا 11 صومعة ممولة بقرض من الصندوق السعودي بإجمالي طاقة تخزينية 615 ألف طن وتم تنفيذ 22 صومعة معدنية في17 محافظة بطاقة 60 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 1.320 مليون طن .

وتابع أنه تم الانتهاء من انشاء 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) وجاري

الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة ممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية .

كما تم تنفيذ 28 صومعة معدنية في18 محافظة بطاقة تخزينية تترواح بين 1000 إلى 40 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 600 ألف طن.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 3 صوامع معدنية في 3 محافظات باجمالي سعات تخزينية 220 الف طن كما تم تنفيذ 5 صوامع بالموانئ في 3 محافظات باجمالي سعات تخزينية 430 الف طن.