البث المباشر.. كرم جبر: نجهز لتعديل تشريعي بشأن النشر عبر الإنترنت

كتب- إسلام لطفي:

استعرض الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صلاحيات المجلس ومهامه.

وقال كرم جبر، في تصريحات على هامش جلسة حوارية مع وزير المالية لمناقشة استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا: أول هذه الاختصاصات هي تراخيص مزاولة المواقع والشاشات والصحف والاصدارات وقد أصدرنا عددا من التراخيص وهناك تراخيصا أخرى في الطريق، وهذا هو الاختصاص الأصيل للمجلس ونجهز لتعديل تشريعي باختصاص المجلس دون غيره بمستجدات النشر عبر الإنترنت كالبث المباشر وغيره.

وأضاف: نختص أيضا بوضع الضوابط والأكواد الخاصة بالتغطية والتناول في القضايا المختلفة مثل الإعلام الآمن للطفل ولدينا صلاحية نظر الشكاوى من وسائل الإعلام ونحيل الجرائم الجنائية إلى جهات التحقيق.

واستكمل: وضعنا استراتيجية إعلامية للتعامل مع القضايا المختلفة مثل المرأة والفتاوى ونرتب الآن لتغطية ذكرى حرب أكتوبر بالشكل الذي يتناسب مع هذه الذكرى.

واستطرد: لم نضيق على وسائل الإعلام وحرصنا على حرية وهوية الإعلام ولدينا لجنة للشكاوى برئاسة الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس تراعي هذا الأمر في المقام الأول.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقيادات وزارة المالية، حول "استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا"، بحضور رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.​