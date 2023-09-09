متاح 24 ساعة.. الخط الساخن لتقديم شكاوى انقطاع الكهرباء -11 رقمًا وتطبيقًا

كتب- محمد صلاح:

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخط الساخن لأعطال الكهرباء، ضمن خطتها للتيسير على المواطن؛ والذي من خلاله يمكن لجميع المستهلكين التواصل مع الشركة القابضة للكهرباء على مدار الـ24 ساعة، لتلقي أي بلاغات عن المشكلات المتعلقة بالفواتير أو الأعطال أو الخدمات بشكل عام التي تواجه المواطنين على جميع أنحاء الجمهورية.

وقدمت الوزارة الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء، 121، ومراكز الاتصال بها؛ بهدف تقديم خدمة عالمية، ليتم تسهيل وحل أية مشكلات للمواطنين، كما أنها وفرت أرقامًا أخرى، تتيح التواصل مع شركات الكهرباء؛ للاستفسار عن الخدمات المختلفة، وجاءت كالتالي:

ويستعرض "مصراوي" أرقام الخط الساخن لمختلف الخدمات:

1- رقم شركة الكهرباء؛ لخدمة حساب الفاتورة: 359.

2-رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

3-رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

4-رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن متأخرات: 7021.

5-رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

تطبيقات وزارة الكهرباء والطاقة:

وفرت الوزارة بجانب أرقام الخط الساخن عددًا من التطبيقات المختلفة على الهاتف؛ لتواصل المواطنين عن كل ما يخص شكاوى الفواتير أو تسجيل قراءة العداد من خلال:

1- تطبيق احسب فاتورتك.

2-شكاوى الفواتير.

3_إرسال رسالة نصية على الرقم 91121.

4-موقع الوزارة الإلكتروني.

5- خدمة الدفع والاستعلام عن فواتير الكهرباء والشحن المسبوق للدفع الإلكتروني.