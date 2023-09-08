برلماني: المساس بالمقدسات الدينية خط أحمر بالنسبة لمصر والدول العربية

كتب- سامح سيد:

اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الخارجية السفير سامح شكري التي أكد فيها رفض الجامعة العربية المساس بالمسجد الأقصى وأن المساس بالأماكن المقدسة بالقدس مرفوض جملة وتفصيلًا بمثابة موقف تاريخي واستراتيجي وخط أحمر بالنسبة لمصر والدول العربية.

وأشاد "قاسم"، في بيان بجميع القضايا التي استعرضها السفير سامح شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية معلناً اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية المصري بأن إراقة دماء الفلسطينيين لن تؤدي إلا إلى العنف.

وطالب البرلماني المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الإسراع في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية والتي تكفل انهاء هذا الصراع التاريخي الذي استمر لعقود طويلة، موضحًا أن رؤية مصر تتمشى مع قرارات الشرعية الدولية وتتمثل في ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.