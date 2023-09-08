وفد من السيدات السودانيات يشكر الرئيس السيسي لدعمه الكامل لهن في مصر
القاهرة - أ ش أ
وجه وفد من السيدات السودانيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تقديم الدعم الكامل لهن في مصر منذ بداية الأزمة بالسودان.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة منى عمر مقررة اللجنة، وعضوات وأعضاء اللجنة، مع وفد من السيدات من دولة السودان، في إطار المبادرة، التي أطلقتها لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، لدعم الشقيقات السودانيات.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس - خلال اللقاء - عن سعادتها باستضافة المجلس للشقيقات السودانيات للعمل على مساندتهن، مؤكدة أن مصر هي بيتهن الثاني، ومتمنية أن تنعم السودان بالاستقرار في القريب العاجل.
من جانبها، طالبت السفيرة منى عمر بإعداد ورقة عمل تتضمن العقبات والمشاكل التي تواجه الشقيقات السودانيات للعمل على حلها.. مشيرة إلى أن التعليم جاء في مقدمة المطالب، حيث سيبدأ العام الدراسي الجديد، ويجب أن يلتحق الطلاب السودانيون بالمراحل التعليمية المختلفة.
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