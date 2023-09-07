الارتفاع مستمر والقاهرة 38 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

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كتب-أحمد مسعد:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غداً الجمعة، حيث توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان إن غدًا سوف يشهد طقس شديد الحرارة على جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية ،مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن حالة البحر المتوسط من خفيف إلى متوسط حيث ارتفاع الموج من" 1: 1.5"؛ بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ، بحيث تكون من" 1.25: 1.75 ".

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي :

القاهرة الكبرى :38- 26.

الوجة البحرى: 38-26.

السواحل الشمالية الغربية :33-24.