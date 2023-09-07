شيخ الأزهر يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر الدولي من أجل السلام

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، العاصمة المصرية، متوجهًا إلى العاصمة الألمانية برلين لزيارة البلاد والمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للسلام، الذي تنظمه جمعية "سانت إيجيديو" في الفترة من ١٠ إلى ١٢ سبتمبر الحالي.

ومن المقرَّر أن يلتقي شيخ الأزهر خلال زيارته لبرلين، فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الجمهورية الألمانية، وعددًا من قادة الأديان والمجتمعات، والشخصيات السياسية؛ لبحث سبل تعزيز قيم السلام والأخوة الإنسانية، ومكافحة تزايد وتيرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، ومناقشة سبل التصدي للإساءة للمقدسات الدينية وظاهرة العداء للإسلام والمسلمين.

ومن المقرَّر أن يجتمع شيخ الأزهر بممثلي المجتمع الإسلامي في ألمانيا لبحث سبل تعزيز دعم الأزهر لمسلمي ألمانيا، وتسهيل توافد الطلاب المسلمين للدراسة في جامعة الأزهر من خلال زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من الأزهر لأبناء المسلمين في ألمانيا، وإلحاق الأئمة الألمان للتدريب بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.