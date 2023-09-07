بعد لقاء رئيس الإنجيلية وممثلي المالية.. وفد رجال الأعمال الإنجيلي يصل الإسكندرية

كتب- إسلام لطفي:

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وفدًا إنجيليًّا من رجال أعمال والمستثمرين الأمريكيين في مجالات مختلفة.

وأكد القس طوني جورج، مدير ومؤسس مؤسسة tC في مصر والشرق الأوسط، أن زيارة الوفد الأمريكي تهدف للتعرف عن قرب على الوضع الاستثماري في مصر والمشروعات التنموية التي تشهدها البلاد، علاوة على تشجيع المستثمرين الأجانب على فتح مشروعات استثمارية في مصر.

وقال طوني جورج: إن الوفد توجه اليوم إلى مدينة الإسكندرية للقاء رواد أعمال ورجال أعمال وأصحاب شركات مصريين، ويشمل برنامج الزيارة لقاء عددًا من الموظفين بهدف التدريب والنقاش حول المشروعات الاستثمارية.

وعبر الوفد عن سعادتهم بفرص الاستثمار التي أتيحت السنوات الأخيرة، علاوة على تقديرهم لمجهودات الدولة التي تمت لتطوير البنية التحتية وبخاصة التخطيط الجديد لشبكة الطرق الضخمة التي ربطت القاهرة بمحافظات مصر وهو ما سيساهم بشكل ملحوظ في جذب المستثمرين.

جدير بالذكر أن الوفد ضم رجال أعمال في عدد من المجالات على رأسها الزارعة، التطوير العقاري، تطوير الأعمال، الطاقة، وريادة الأعمال، بالإضافة لعمدة مدينة الرينو في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، وحضر لقاء الوفد أمس المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية.​