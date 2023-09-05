الحوار الوطني.. مقرر "غلاء الأسعار": الدولة اتخذت قرارات تستهدف كبح جماح التضخم -تفاصيل

كتب- إسلام لطفي:

قال محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ومقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني اليوم، بشأن التضخم وغلاء الأسعار تهم كل المصريين بمختلف شرائحهم؛ خصوصًا أن التضخم من الموضوعات التي تضرب بقوة ولها انعكاسات مباشرة على المجتمع.

وأضاف سليمان، خلال كلمته بجلسات الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: أتمنى أن نخرج اليوم بحزمة من التوصيات والمقترحات والأفكار لتكون بمثابة دعم لاتخاذ القرار لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول على أرض الواقع للتضخم.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن التضخم حالة مرضية تصيب الاقتصاديات، والأصل فيه أن يكون عرضيًّا لا دائمًا، ولا يستمر لفترة طويلة؛ ولكنه مؤخرًا يستمر لسنوات طويلة أصابت كل اقتصاديات الدول بمختلف أنظمتها.

وتابع سليمان: معدل التضخم يتفاوت من اقتصاد إلى آخر، وفي بعض الأوقات لا تعتبر زيادة الأسعار نتيجة حتمية للتضخم؛ فقد يكون ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع عناصر الإنتاج، وزيادة نفقة الواردات، ومشكلة التضخم لا تظهر خلسة وتنعكس على الأسعار بشكل مباشر إلا إذا اكتسبت هذه الزيادة في الأسعار صفة الدوام، وهذا بدوره ينعكس على القيمة الشرائية للعملة بعد انخفاض قيمتها، ومن ثم هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى التضخم من الممكن أن تكون هذه الأسباب داخلية أو خارجية.

وتساءل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: هل الحالة التضخمية في مصر مستوردة أم نتيجة السياسات النقدية أو زيادة نفقة الواردات؛ مما انعكس على زيادة نفقة السلع، أم أنها نتيجة العجز في النقد الأجنبي، أو بسبب ضعف الرقابة؟ مؤكدًا أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التي تستهدف كبح جماح التضخم؛ ولكن حتى الآن هذه القرارات لم تؤتِ ثمارها.