قرار جمهوري بتخصيص أرض بمصر القديمة بمحافظة القاهرة لتنفيذ مشروع تلال الفسطاط

تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٤۰۳,۸۳ فدان تقريبا تعادل ١٦٩٦٤٦١م٢ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها في تنفيذ مشروع تلال الفسطاط.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.​