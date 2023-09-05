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قرار جمهوري بتخصيص أرض بمصر القديمة بمحافظة القاهرة لتنفيذ مشروع تلال الفسطاط

01:21 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٤۰۳,۸۳ فدان تقريبا تعادل ١٦٩٦٤٦١م٢ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها في تنفيذ مشروع تلال الفسطاط.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.​

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الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي قرار جمهوري تخصيص أرض بمصر القديمة مشروع تلال الفسطاط

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