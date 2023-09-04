مركز المعلومات: اتفاقيات لتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية

كتب - محمد عبيد

ذكرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية وأنظمة تشغيلها.

وقالت الصفحة إن الدولة المصرية حرصت على الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال منظومة المطارات المصرية وأنظمة تشغيلها، بهدف تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في ضوء الزيادة المتوقعة في حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الاتفاقات لتطوير مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية، حيث تعاقدت وزارة الطيران المدني مع شركة أيكوم الأمريكية والتي ستتولي تقديم دراسات فعالة لتطوير مطار القاهرة وهي احدي الشركات الرائدة في مجال تصميم المطارات.

كما تعاقدت وزارة الطيران المدني مع شركة بانجيام الأمريكية وهي أحدي الشركات الرائدة في هندسة البرمجيات وأنظمة المطارات والتي ستتولي تحويل مطار القاهرة إلى مطار ذكي بأفضل الوسائل الرقمية، بالأضافة الي التعاقد مع شركة شانجي السنغافورية والتي تتمتع بخبرة عالمية في أكثر من 20 إلى 60 مطارًا عالميا، وستتولى دراسة تصميم وتشغيل وتسويق مدينة البضائع .

وأضافت وزارة الطيران المدني أن الهدف من تطوير مطار القاهرة لمنافسة أحدث المطارات العالمية وتزويده بأحدث النظم التكنولوجية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين والتحول إلى محور رئيسي للتجارة العالمية واعداد المطار ليكون بوابة لأفريقيا لحركة الركاب والشحن الجوي.