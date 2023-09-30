السيسي يشهد الجلسة الثالثة من اليوم الافتتاحي لـ"حكاية وطن" حول الطاقة

كتب- محمد أبو بكر:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ الجلسة الثالثة من اليوم الأول لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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