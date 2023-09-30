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BBC

السيسي يشهد الجلسة الثالثة من اليوم الافتتاحي لـ"حكاية وطن" حول الطاقة

08:48 م السبت 30 سبتمبر 2023

مؤتمر حكاية وطن

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كتب- محمد أبو بكر:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ الجلسة الثالثة من اليوم الأول لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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