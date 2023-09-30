وزير المالية: خطة لتحويل 1.3 تريليون جنيه إلى صناديق المعاشات
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم حل مشكلة المعاشات ومنذ عام 2013/2014 تم إنفاق 1.2 تريليون جنيه إجمالي ما تم تحويله إلى صناديق المعاشات.
وأضاف "معيط" خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، اليوم السبت، أن الدولة تضع خطة لتحويل 1.3 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال السنوات القادمة.
وأكد وزير المالية أنه بالخطوات السابقة تكون الدولة قد حققت استدامة لصناديق المعاشات، وأن الخطر الذي كان يهدد الأموال العامة انتهى، وستظل الدولة داعمة لهم.
ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.
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