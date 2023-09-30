رئيس الوزراء: ليس لدينا صناعات كبيرة متطورة حتى الآن

كتب- محمد عمارة ومحمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ليس لديها صناعات كبيرة متطورة ولكن صناعات أولية فقط.

وأضاف مدبولي، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت: إحنا معندناش صناعات كبيرة متطورة، عندنا صناعات أولية، ومحتاجين وقت وجهد عشان نتحول، وده من أكثر الحاجات اللي شغالين عليها دلوقتي، المصنع ممكن نبنيه في 3 سنين، وعندنا رؤية لتطوير القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء: عملنا الأراضي للمطورين بنظام جديد يضمن إنها مش تسقيع، كان عندنا نقص حاد، وكان لازم الدولة تدخل فيها، عشان نخف موضوع الاستيراد زي الكلور والرمال السوداء والأسمدة، أيضا مع القطاع الخاص وبالشراكة بنفتح المجال ونشتغل زي سايلو فودز ومدينة الأثاث.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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