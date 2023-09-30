إعلان

BBC

بث مباشر.. انطلاق مؤتمر حكاية وطن بحضور السيسي

10:47 ص السبت 30 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مؤتمر "حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز.

ووصل الرئيس السيسي، قبل قليل، إلى مقر انعقاد المؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويُعقد المؤتمر بحضور عدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

ويستهدف مؤتمر "حكاية وطن" عرض إنجازات الدولة في مختلف المجالات منذ 2011.د

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع المؤتمر الذي يستمر على مدار 3 أيام حتى الاثنين المقبل من هنا.

اقرأ أيضا:

حكاية بلدنا.. السيسي: البلاد لا تكبر بالكلام ولكن بالجهد والإخلاص

20% أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وموعد انخفاض الحرارة

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي مؤتمر حكاية وطن

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| بث مباشر| الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز