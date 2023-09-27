القصبي والعوضي وعابد.. رؤساء لجان البرلمان يوقعون على نماذج تزكية الرئيس السيسي

كتب- نشأت علي:

حرص عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، على التوقيع على نماذج تزكية ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وتوافد على مقر البرلمان كلا من: الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب، والنائب عماد سعد حمودة ، رئيس لجنة الإسكان، والنائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة.

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك".