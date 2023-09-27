الرئيس السيسي: "التشكيك والهدم والخراب والكذب ليس من سنن الله"

كتب- أحمد جمعة:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحضور المكثّف الذي شهدته احتفالية تفوق طلاب الجامعات، أمس الثلاثاء بالإسماعيلية.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم باحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف: "الاحتفال بتخريج الجامعات، والحشد اللي تم فيه استدعى حاجة في نفسي.. بقى فيه أمة يكون شبابها بالعدد والحجم دا والقدرة دي تبقى قلقانة من بكره؟ بكره بتاعهم هما".

وأضاف الرئيس: "بقول للناس في مصر لأن الفترة اللي إحنا فيها كتير من البهتان والإفك والإثم والشرور والكلام الذي لا يليق، لكل الناس اللي بتتكلم.. مفيش أمة إلا وقامت على العمل والصدق والأمانة وليس الافتراء أو الهدم".

وتابع: "بقول للأشرار الذين يتصورون إنهم ممكن ينجحوا، وهذا لن يتم إلا بسبيل المصلحين، لأن التشكيك والهدم والخراب وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط والانهيار والكذب، ليس من سنن الله".

وقال: "أكرر كلامي إليكم، المنهج الذي نسير به منهج يحاول أن يكون مستقيم وأمين ومخلص لله وشريف".