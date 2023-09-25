حملة "100 يوم صحة" تقدم 355 ألفًا و884 خدمة بجميع المحافظات



كتب- أحمد جمعة:

قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار إنه تم تقديم 355 ألفا و884 خدمة من خلال حملة (100 يوم صحة) أمس /الأحد/ بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار في بيان أن الخدمات التي قدمتها الحملة تضمنت 11 ألفًا و155 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 26 ألفا و275 خدمة.

وأضاف، أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ4 آلاف و384 مولودا، فيما قدمت 26 ألفًا و42 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و254 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و825 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2806 مواطنين ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ20 ألفا و408 مواطنين.

وأكد أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون - الرئة - عنق الرحم) بملء 15 ألفا و509 استمارات استبيان، حيث أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 7 آلاف و856 مواطنا.

وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 74 ألفا و141 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 71 ألفا و196 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 83 ألفا و973 طفلا.

واستطرد أن الحملة قدمت 3 آلاف و60 خدمة بمجال الصحة النفسية شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف أن الحملة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 39 ألفا و600 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات؛ لرفع الوعي وتوجيه المواطنين لتلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".