وزير الكهرباء: مصر ملتزمة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية الذرية



أ ش أ:

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن مصر ملتزمة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية الذرية وهو ما ظهر بقوة في مؤتمر شرم الشيخ في العام الماضي وبزيادة الاعتماد المتوازن على كافة موارد الطاقة المتجددة.

وقال الوزير - في كلمة بالفيديو اليوم الاثنين إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ67 - إن مصر تقدر أهمية صندوق التعاون الفني التابع للوكالة وتطالبه بزيادة موارده لخدمة الدول النامية وزيادة بحوث الطاقة النووية.

ولفت الوزير إلى استمرار الحوار مع الوكالة حول 4 محطات للطاقة النووية في الضبعة بمصر حيث تم الحصول على موافقات الأمن والأمان والبدء في الإنشاءات خلال عام.

وأشار الوزير إلى انتهاء إجراءات تصديق مصر على اتفاق الأمان النووي حيث أن مصر حريصة على الشفافية والتعاون الوثيق مع الوكالة وحظر الأسلحة النووية وتفعيل اتفاق الضمانات الشاملة.

وأضاف الوزير أن هناك ضرورة لتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، موضحا أن مصر تدعم التعليم والتدريب في المجال النووي في مدينة الضبعة وزيادة التعاون الإقليمي وتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ودعا الوزير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زيادة التعاون مصر في تبادل الخبرات، مشيرا إلى ضرورة تطبيق نظام الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط ومراعاة المستجدات الدولية وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وشدد الوزير على أن مصر تقدر دور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية خاصة في مجال العلاج الإشعاعي.