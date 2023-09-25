السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بالوجه البحري
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى، اعتباراً من غدًا الثلاثاء.
يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتلبية لرغبة جمهور الركاب.
وتقرر تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر (دمنهور – قلين) يقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساءاً ويصل قلين الساعة 3:35 مساءاً.
كما تقرر تعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر (قلين - دمنهور )، يقوم من قلين الساعة 3:50 مساءاً ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساءاً.
وتقرر تعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر (طنطا – دمنهور) يقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحاً ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساءاً.
كما قررت الهيئة تعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر (دمنهور – طنطا)، يقوم من الساعة 3:45 مساءاً ويصل طنطا الساعة 7:05 مساءاً.
وتقرر تعديل قطار 884 / 883 اكسبريس تحيا مصر (بيلا – الإسكندرية)، يقوم من بيلا الساعة 11:50صباحاً ويصل الاسكندرية الساعة 4:10 مساءاً.
وأوضحت الهيئة، أنها لا تدخر جهدًا للعمل على راحة جمهور الركاب.
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