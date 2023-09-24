بالتنسيق مع إسبانيا.. العمل: تعزيز مهارات مُفتشي العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية

كتب- محمد أبو بكر:

نظمت وزارة العمل ورشة؛ لتعزيز قدرات مفتشي العمل في المحافظات على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

أضافت العمل في بيان الأحد، أن الورشة التدريبية التي انعقدت على مدار 3 أيام من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري، بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة؛ تهدف إلى الإستفادة من التجربة الإسبانية في مجال تفتيش العمل، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والإسبانى فى هذا المجال.

وأشارت الوزارة أنها تأتي في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة، بدعم من الصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا (EUTF-NOA)

أوضحت الوزارة في بيان لها، أنه شارك في إفتتاح وختام أعمال الورشة ألبارو ايرانثو، سفير جمهورية إسبانيا في مصر، وآن كوفويد، رئيس فريق الإدماج الاجتماعي والحوكمة، ووفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وعدد من المفتشين المُتميزين بعد اختيارهم من 4 برامج تدريبية انعقدت في اطار المشروع في محافظات القاهرة والمنيا والأقصر، فضلاً عن حصولهم على برنامج لتدريب المُدربين .

وافتتح أعمال الورشة الدكتور رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وبحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإيفا سواريث رئيس مكتب التعاون الإسباني في مصر.

وساهم في إعداد ورشة العمل وتنظيمها، إيمان الشاطر، بالإدارة العامة للتدريب وتنمية المواهب، والدكتور سمر أحمد شوقي، باحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، والسيد الشرقاوى، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، والذي استعرض بدوره التجربة المصرية فى مجال تفتيش العمل كأحد أدوات مكافحة الهجرة غير الشرعية.