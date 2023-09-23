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بعد قليل.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 14 ساعة

07:00 ص السبت 23 سبتمبر 2023

قطع مياه

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كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، في قطع المياه عن مناطق شبرا الخيمة (حي شرق وغرب شبرا الخيمة)، بعد قليل.

وأكد الشركة أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة 9 من صباح يوم السبت الموافق 23/9/2023 وحتى الساعة 11 مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيامها بأعمال تحويل مسار خطي المياه قطر 1200 مم و800 مم طرد محطة شبرا الخيمة، لزوم أعمال توسعات الطريق الدائرى بمنطقة"أم بيومي"، وكذا أعمال الصيانة اللازمة لتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

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