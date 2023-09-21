ما فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته؟ الإفتاء تجيب

كتب- إسلام لطفي:

ذكرت دار الإفتاء، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مأمور بها شرعًا على العموم، مؤكدة أن الإكثار منها يوم الجمعة وليلتها من آكد المستحبات.

وأضافت "الإفتاء" في فتوى رسمية لها، ردًا على سؤال أحد المتابعين عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وليلتها: الجمعة هو أفضل الأيام، وليلته أفضل الليالي؛ لاختصاصهما بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات، ولكون ذلك إشغال الوقت الأفضل بالعمل الأفضل وهو الأكمل والأجمل.

وتابعت: ولكون يوم الجمعة سيد الأيام فيصرف في خدمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ"، وقال الإمام الشافعي: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة.