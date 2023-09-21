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BBC

بالتعاون مع "سبرينج ويل".. "حياة كريمة" تنظم معسكراً شبابياً بوادي النطرون

05:27 م الخميس 21 سبتمبر 2023

مؤسسة حياة كريمة

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(مصراوي):

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، عن انطلاق معسكر الشباب ببيت الوادي بوادي النطرون بالتعاون مع سبرينج ويل، ويستمر لمدة 3 أيام متواصلة.

وسيتم عقد العديد من الفعاليات والأنشطة لتعزيز مفهوم التطوع وطرق وكيفية التطوع، بالإضافة إلى مناقشة أهمية ودور العمل التطوعي، فضلاً عن تناول عدة محاور نقاشية تدور حول أساليب القيادة واتخاذ القرار وتنمية مهارات التواصل لدى الشباب، كذلك سيتم تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية والتفاعلية لتنمية مهارات الشباب فيما بينهم.

وتهدف المؤسسة من خلال تنظيم المعسكر الشبابي إلى تعزيز مبدأ المواطنة والتطوع لدى الشباب ويستمر المعسكر بدأً من 17 سبتمبر إلى 20 سبتمبر، وعلى مدار تلك الأيام يخوض المشاركون بالمعسكر تجربة فريدة من حيث المشاركة والتعلم وعرض لأفكارهم واقتراحاتهم ومناقشتها مع التقييم، ومنها يتعرف الشباب على مفهوم العمل التطوعي ومدى تأثيره على المجتمع والفرد، وما يعود عليه من آثار بشكل إيجابي، مما يساهم بدوره مع كافة جهات الدولة في تطوير الأفراد وتنمية المجتمع.

يأتي ذلك إيماناً من مؤسسة "حياة كريمة" بأهمية تنظيم تلك المعسكرات بشكل مستمر بما يساهم في نشر وتعزيز مفهوم العمل التطوعي الذي تدعمه الدولة لكي يكون للشباب دور أساسي في بناء المجتمع كذلك تنمية مهارات التواصل لديهم.

سوق مصراوى

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