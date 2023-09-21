وزير الكهرباء يشارك في المؤتمر الدولي لربط الطاقة المنعقد بالصين

كتب- محمد صلاح:

يتوجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى مدينة بكين بالصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في المؤتمر الدولى لربط الطاقة وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى الترويج للتحول للطاقة النظيفة وتعميق التعاون في مجال ربط الطاقة.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر عقد عدد من الجلسات لمناقشة الربط العالمي للطاقة وتطوير الطاقة النظيفة والحياد الكربوني والتكنولوجيات الحديثة في المجالات ذات الصلة.

وسيتم الإعلان عن عدد من التقارير البحثية وعدد من المشروعات، كما سيتم خلال المؤتمر التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة جيديكو GEIDCO الصينية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في 2017.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من كبار المسئولين من الوزارات المعنية من عدد من الدول والمنظمات الدولية والشركات وجهات التمويل والجامعات والمراكز البحثية.

ويأتي ذلك تأكيدا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفعيلا لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة في ضوء ماتمتلكه مصر من إمكانيات في هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر والصين، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.​