هلّت نسمات الخريف.. الأرصاد: انخفاض الرطوبة وأجواء لطيفة بشمال البلاد

انتهاء الصيف في هذا الموعد.. "الأرصاد" تكشف حالة طقس أول أيام فصل

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض نسب الرطوبة على شمال البلاد ما يؤدي إلى انخفاض الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت في بيان لها، قبل قليل، أنه توجد حاليا أجواء خريفية ممتعة على شمال البلاد مع نسيم خفيف يعمل على تلطيف الأجواء

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن يوم الجمعة المقبل هو آخر أيام فصل الصيف، ليكون أول يوم فى خريف ٢٠٢٣، يوم السبت المقبل (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣).

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أنه يسود يوم السبت المقبل "أول أيام فصل الخريف نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الجو.

وتشهد الأجواء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، علاوة على نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتصل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري إلى 32 درجة والسواحل الشمالية 29 وجنوب سيناء 36.

ويسود غدا طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.