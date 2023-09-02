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"الزراعة" تنظم ورشة عمل لبحث مشكلات التعاونيات الزراعية

02:40 م السبت 02 سبتمبر 2023

الزراعة تنظم ورشة عمل لبحث مشكلات التعاونيات الزرا

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كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: التعاونيات الزراعية (أهداف - إمكانيات - معوقات - تطوير)، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدراسة المشكلات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية وكيفية مواجهتها وسبل تطويرها.

وقالت الدكتورة داليا يس، مديرة المعهد، اليوم السبت، إن مناقشة مشكلة التعاونيات الزراعية من الأمور المهمة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وناقش الحضور، عددا من المشاكل التي تواجه التعاونيات الزراعية ومقترحات الحلول للقيام بدورها المنوط بها والإصلاحات الهيكلية للتعاونيات الزراعية من خلال مناقشة بعض مواد القانون التي يجب تعديلها لتتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية.

وفي السياق، استعرضت الدكتورة دعاء ممدوح سليمان، رئيس قسم بحوث التمويل والتعاون الزراعي، تقريرا شاملا عن آليات تنفيذ تلك المقترحات والتوصيات التي توصلت إليها الورشة.

الزراعة تنظم ورشة عمل لبحث مشكلات التعاونيات الزراعية (2)

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معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التعاونيات الزراعية وزير الزراعة

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