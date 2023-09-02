تعرف على أفضل موعد لشحن عداد الكهرباء"أبو كارت" كل شهر



كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أحمد عبدالدايم مدير عام الإدارة العامة للإصدار والعدادات مسبقة الدفع والذكية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: إن هناك إشاعات خلال الفترة الحالية تتضمن أنه لابد من شحن العدادات أول يوم من كل شهر وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل ضغطًا كبيرًا على شركات التوزيع من خلال هجوم المشتركين وبالتالي يتسبب فى ضغط وتكدس بفروع الشركة.

وأكد "عبدالدايم" لمصراوي، أن معلومات خاطئة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى والشائعات طالت منظومة العدادات مسبقة الدفع وأنتشرت بشكل كبير خلال الفترات الماضية، الأمر الذي استوجب أن يتم التنويه عن هذا الخطأ.

وأوضح أن ما يتردد على اختيار أول يوم من كل شهر تحديدًا لشحن العداد مسبق الدفع "الكارت" سواءًا من مراكز الشحن أو من خلال جهات الدفع الإلكتروني باعتباره الوقت الأنسب للشحن وتحقيق المشترك استفادة من ذلك بخفض استهلاك الكارت، ليس صحيحاً على الإطلاق.

وناشد جمهور المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات فعملية الشحن متاحة بجميع فروع الشركة وومتدة للمساء مع امكانية الشحن من جميع جهات الدفع الإلكتروني وشحن الهاتف على مدار الـ 24 ساعة.