بعد حديثه عن الموت.. توفيق عكاشة: اعتزلت مواقع التواصل الاجتماعي



كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، ابتعاده التام عن جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ذلك يعقبه أيضا الابتعاد عن الحياة الاجتماعية.

وأوضح "عكاشة"، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "X"،: "قرار نهائي بلا رجعه فيه وهو الابتعاد التام عن جميع مواقع التواصل الاجتماعى لأن من مثلى أفضل لهم الابتعاد التام عن مواقع التواصل وعن كل شيء وسوف يعقب هذا الابتعاد عن الحياه الاجتماعيه".

وتابع: "هذا أفضل لي لانه قدري وسلاماً لكم تعيشوا أقداركم" .

جاء ذلك بعد حديثه عن الموت حيث سأل أهل قريته ومركز طلخا ونبروه: "إذا توفيت والموت علينا حق هل سوف يكون في جنازتي حشود كبيرة منكم أم يقتصر الأمر على عائلتي".