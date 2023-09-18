إعلان

BBC

الجيزة ترفع الاشغالات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة

08:29 م الإثنين 18 سبتمبر 2023

الجيزة تشن حملة إزالة إشغالات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


(مصراوي):
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي امبابة في تنفيذ حملات مكبرة لرفع كفاءة المناطق والشوارع المحيطة بمحطات مترو الانفاق الجديدة التابعة للخط الثالث والمقرر افتتاحها قريبا وذلك للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

شهدت الحملات إزالة التعديات وكل ما يعيق حركة المارة بشوارع السودان والعامل الأول وطلعت حرب وسعد زغلول ورفع عدداً من الاكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة.

وجاري استكمال الحملات بمتابعة من اشرف بكر رئيس حي إمبابة.

سوق مصراوى

الجيزة امبابة مترو امبابة إزالة إشغالات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يؤكدان اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| "مافيش هدم للبيوت".. ملامح قانون التصالح الجديد وموعد مناقشته في البرلمان