الجيزة ترفع الاشغالات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة



(مصراوي):

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي امبابة في تنفيذ حملات مكبرة لرفع كفاءة المناطق والشوارع المحيطة بمحطات مترو الانفاق الجديدة التابعة للخط الثالث والمقرر افتتاحها قريبا وذلك للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

شهدت الحملات إزالة التعديات وكل ما يعيق حركة المارة بشوارع السودان والعامل الأول وطلعت حرب وسعد زغلول ورفع عدداً من الاكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة.

وجاري استكمال الحملات بمتابعة من اشرف بكر رئيس حي إمبابة.