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الأوقاف: رفع بدل مقارئ الجمهور 100% والتحفيظ 75% بشمال سيناء

02:17 م الأحد 17 سبتمبر 2023

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:


قررت وزارة الأوقاف، رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين بشمال سيناء من (600) جنيه إلى (1000) جنيه بنسبة 75% ط، وبدل مقارئ الجمهور من (200) جنيه إلى (400) جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023م.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم، أنه سيتم فتح الباب للراغبين من الأئمة في العمل بمحافظة شمال سيناء بالتقدم للعمل بالمحافظة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الدولة المصرية بتنمية شمال سيناء اقتصاديًّا وتنمويًَّا وعلميًّا وثقافيًّا، وفي ضوء رسالتها في حفظ وفهم معاني القرآن الكريم، ودعمًا وتشجيعًا لعملية تحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا وجميع الراغبين من أهالي محافظة شمال سيناء.

سوق مصراوى

وزارة الأوقاف شمال سيناء مكافأة بدل التحفيظ

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