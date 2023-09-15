كيف تحولت "وحدة خدمات العمالة بالخارج "إلى موقع تكنولوجي حديث؟.. "العمل" توضح

كتب- محمد أبو بكر:

التقطت كاميرا وزارة العمل صوراً من عملية سير العمل بـ "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى"الوزارة"، للاطمئنان على حصول المواطنين على الخدمات فى سهولة ويسر، والتأكد من عدم مواجهتهم أي مشكلات أو معوقات أثناء تلقى الخدمات، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة وانضباط.

أضافت الوزارة في بيان الجمعة، أن ذلك يأتي؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة "الوزارة" نهاية العام الماضي 2022، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بهذا الشكل؛ لإستقبال المواطنين، مشدداً على حُسّن إستقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدميِ.

وأوضحت العمل، رصد الكاميرا صورًا عن عملية سير العمل وتلقى طلبات المواطنين بـ الوحدة التي تتبع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، ورصد تعامل العاملين بالوحدة مع الجمهور في توضيح مراحل التقديم على عمل بالخارج من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، ومواعيد وطرق إجراء المقابلات الشخصية، وطبيعة عقود العمل، والتأكد من تراخيص شركات إلحاق عمالة يتعامل معها المواطنون، وغيرها من المعلومات التي يطلبها المواطن المصري بشأن العمل بالخارج، وكيفية الوصول إلى مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج.

وأشارت الوزارة إلى، رصد كاميرا العمل خط سير المواطنين داخل الوحدة، وفي حوار معهم أبدوا سعادتهم بهذا التطور التكنولوجي الذي لحق بالوحدة، وانتهاء ظاهرة وقوف المواطنين في الشارع، والوقوف بالخارج ساعات طويلة في أشعة الشمس أو الأمطار.

ولفتت إلى أن، المواطنين أشادوا بتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بفتح أبواب الوحدة في الصباح الباكر حتى قبل بداية العمل؛ لدخول المواطنين، وعدم انتظارهم في الشارع

وتابعت الوزارة أن المواطنين قالوا: (إن الخدمات هذه تليق بالجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية).

وكان شحاتة، قد تفقد الوحدة أكثر من مرة مع توليه حقيبة الوزارة، في أغسطس من العام الماضي، ووجه بسرعة تطويرها بأحدث أساليب التكنولوجيا؛ حرصا على التعامل الإيجابي في التعاون والتعامل مع المواطنين خلال فترة تقديم أوراقهم بكل مراحلها، ويتابع بشكل يومي سير العمل في الوحدة، والإطمئنان على عملية توثيق عقود العاملين في سهولة ويسر، والتأكد من تلقي المصريين الراغبين في العمل في الخارج الخدمات التى تقدمها الوحدة دون أي مشكلات أو تأخير.