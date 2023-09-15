لا تقلقوا.. "القومية للأنفاق": اختبارات حريق بمحطتي "الدائري والسودان" الأحد
كتب-أحمد مسعد:
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب تم تحديد موعد إجراء إختبارات مكافحة الحريق، وإنذار الحريق وسحب الدخان بمحطة (الطريق الدائري) كنموذج للمحطات العلوية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو، ومحطة (السودان) كنموذج للمحطات النفقية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو وذلك يوم الأحد الموافق 17/9/2023 إعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً .
وأهابت الهيئة في بيان لها، بسكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.
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