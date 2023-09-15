إعلان

BBC

لا تقلقوا.. "القومية للأنفاق": اختبارات حريق بمحطتي "الدائري والسودان" الأحد

11:40 ص الجمعة 15 سبتمبر 2023

الهيئة القومية للأنفاق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب تم تحديد موعد إجراء إختبارات مكافحة الحريق، وإنذار الحريق وسحب الدخان بمحطة (الطريق الدائري) كنموذج للمحطات العلوية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو، ومحطة (السودان) كنموذج للمحطات النفقية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو وذلك يوم الأحد الموافق 17/9/2023 إعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً .

وأهابت الهيئة في بيان لها، بسكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.

سوق مصراوى

الهيئة القومية للأنفاق الحماية المدنية إختبارات مكافحة الحريق الطريق الدائري

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأوقاف: انطلاق قوافل دعوية لـ 10 محافظات وافتتاح 22 مسجدا اليوم
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| التحفظ على الملفات.. قرار عاجل من النيابة بشأن انهيار وميل عقاري كرموز بالإسكندرية- صور