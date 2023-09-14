وزير التنمية المحلية يتابع مع مستشار الرئيس عددا من الملفات بالمحافظات
كتب- محمد نصار:
استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء حسن عبد الشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع متابعة عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين على أرض مختلف المحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص بعض الملفات المهمة.
وتطرق اللقاء إلى متابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ في دورة التقنين بالمحافظات لسرعة الانتهاء من هذا الملف والتغلب على أي تحديات تواجه دورة العمل، بالإضافة إلى جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة جهود المحافظات لإعداد الحصر الخاص بالمساحات والإحداثيات وعدد قطع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات التي نفذتها الجهات المعنية بالدولة وقوات إنفاذ القانون والمحافظات للاستغلال الأمثل لتلك الأراضى الواقعة في نطاق المحافظات بما يخدم على احتياجات المواطنين والمشروعات القومية والتنموية أو المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما شهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التي تساهم في الإسراع بآليات منظومة التقنين وتحرير وإصدار العقود للمواطنين بما يساهم الحفاظ على حقوق المواطنين تنفيدا لتوجيهات القيادة السياسية.
سوق مصراوى
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
للبودكاست والتيك توك.. أفضل أنواع الميكروفون بخاصية منع الضوضاءتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
-
هل الطبخ في أواني التيفال والجرانيت آمن صحياً أم ضار؟تفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: