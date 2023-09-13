تسببت في مقتل وفقد 13 ألفا.. "الأرصاد" تعلن انتهاء عاصفة "دانيال" في ليبيا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، انتهاء العاصفة دانيال بعدما خلفت وراءها العديد من الدمار في دولة ليبيا الشقيقة.

أضافت الأرصاد في بيانها، أن عاصفة دانيال تسبب في وصول عدد الضحايا بدولة ليبيا إلى أكثر من 3000 شخص، كما وصل عدد المفقودين إلى أكثر من 10 آلاف شخص، بخلاف ما خلقته العاصفة من دمار في المنشآت، وتسببها في دمار العديد من المدن والقري الليبية بشكل كاملة، وأعلنت درنة أنها مدينة منكوبة.

أوضحت الهيئة، أنه فيما يتعلق بـ مصر، كان تأثير العاصفة دانيال ضعيفاً حيث لم يصل إلينا إلا بقاياه على شكل منخفض متعمق أثر على شمال البلاد بالرمال المثارة التي أدت إلى انخفاض في مستوي الرؤية الأفقية، كما تساقطت الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أي إعاقة في الحياة اليومية.

ووجهت الأرصاد خالص التعازي لـ دولة ليبيا وأسر الضحايا، متمنية السلامة للجميع.