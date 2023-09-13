​تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد الصحية التكنولوجية المعتمدة لدى "التعليم العالي"

كتب- عمر كامل:

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية حتى الخميس 14 سبتمبر؛ حيث يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي هنا.

وينشر "مصراوي" المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية؛ وتضم 8 معاهد، على النحو التالي:

1. المعهد الفني للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمر.

2. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية- شربين.

3. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

4. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

5. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

6. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين- الدقهلية.

7. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

8. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

ويُسمح لطلاب الدبلومات الفنية بالتسجيل بحد أدنى 60% لطلاب دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الدراسة 3 سنوات، ونفس الحد الأدنى لطلاب دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة دبلوم المدارس المتقدمة نظام السنوات الخمس ودبلوم السالزيان، وحد أدنى 75% لدبلوم المعاهد الفنية، شعبة تمريض، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة، شعبة تمريض عام.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الطلاب يسجلون رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري، ومن خلال الموقع على شبكة الإنترنت، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم في المرحلة .

وأشارت الوزارة إلى إتاحة قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعلى الطالب اختيار رغباته، وبعد أن ينتهي من إدخال رغباته يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها وسيعطيه البرنامج إيصالًا برقم محدد، ومؤرخًا بتاريخ وساعة تقدمك، وإذا عدّل رغباته عدة مرات سيحفظ الحاسب آخر تعديل فقط، ويتم التنسيق وَفق آخر تعديل قُمت به.

وذكرت "التعليم العالي" أنه بالنسبة إلى الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (ثلاث- خمس) سنوات؛ على الطالب تحديد نوع المؤهل (صناعي/ تجاري/ زراعي... ( ثلاث سنوات أو خمس سنوات)، ويدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح، وسيظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح نعم، ويحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح؛ لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة؛ حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

وأضافت الوزارة: أما الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتين بعد الثانوية"؛ فعلى الطالب تحديد نوع المؤهل قبل بدء ملء الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشار موقع التنسيق إلى قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، والمتضمنة أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

وأكد موقع التنسيق أنه في ما يخص التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة، يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه، وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.