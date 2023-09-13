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تحذير رسمي من قطرة مغشوشة للعين.. وهكذا يمكن اكتشافها

01:10 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

تعبيرية

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كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من وجود قطرة مغشوشة للعين في الأسواق، مطالبة بضبط وتحريز تلك العبوات وعدم استخدامها.

جاء ذلك في منشور رسمي للهيئة حمل رقم 21 لسنة 2023، حيث حذرت من عقار "ديفلوستيرو - DIFLUSTERO ، STERILE OPHTHALMIC EMULSION 5 ML"، للتشغيلة رقم: 1022253.

وقالت الهيئة إنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والمقلدة بناء على ما ورد من الشركة المصنعة، من حيث العبوة الداخلية، والوجه الأمامي للعبوة الخارجية.

وشددت على أنه في حال وجود شكوى يرجع الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة، أو الاتصال على الخط الساخن 15301، أو الموقع الإليكتروني للهيئة.

سوق مصراوى

قطرة مغشوشة للعين هيئة الدواء المصرية عقار ديفلوستيرو

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