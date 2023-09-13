بينها "الإمساك".. الصحة تكشف أعراض الإصابة بسرطان القولون

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض الإصابة بسرطان القولون، في خضم التدشين الرسمي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة – عنق الرحم – القولون – البروستاتا).

وقالت الوزارة في منشور توعوي إن تلك الأعراض تتضمن: ظهور دم في البراز، إمساك، نقص حاد في الحديد.

وسبق أن بدأ تشغيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، في 11 يونيو الماضي بـ 9 محافظات كمرحلة أولى وهي (الإسكندرية – القليوبية – البحيرة – دمياط- جنوب سيناء- مرسى مطروح – الفيوم – أسيوط – بورسعيد)، ومن المقرر بدء المرحلة الثانية التي تضم 11 محافظة بنهاية العام الجاري، فيما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بحلول الربع الأول من عام 2024.

وقدمت المبادرة خدماتها حتى الآن لـ مليون و900 ألف مستفيد، قاموا بملئ الاستبيان المبدئي والذي يحدد الأورام المستهدفة بالكشف المبكر، مع تحويل 17,507 مواطن لإجراء أشعة مقطعية للكشف المبكر عن سرطان الرئة، بينما تم تحويل 89,787 آخرين لإجراء اختبار الكشف المبكر عن سرطان القولون، كما تم تحويل 62,576 لإجراء اختبار دلالات أورام البروستاتا، وتحويل 5048 سيدة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم .