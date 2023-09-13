ثقتنا بلا حدود في قدرات الجيش.. إشادة برلمانية بسرعة التحرك لدعم ليبيا والمغرب
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة بتلبية كل المطالب لدى المغرب وليبيا؛ من خلال التنسيق المشترك لمواجهة تداعيات الزلزال والفيضانات، مثمناً بتأكيد الرئيس السيسي لقادة القوات المسلحة أن هذا الدعم يتضمن أطقم إغاثة أو معدات أو إنشاء معسكرات، وأن هناك سبع طائرات جاهزة للانطلاق لتقديم الدعم.
ونوه قاسم، في بيان له اليوم الأربعاء، بتأكيد الرئيس السيسي أن ليبيا في حاجة إلى دعم سريع بسبب حجم الضرر الضخم الناجم عن الفيضانات وأن المعلومات الواردة تحتم ضرورة التحرك بكل القدرات، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد السيسي ثقته في قدرات القوات المسلحة بالتنسيق مع الجيش الليبي، سواء عبر الدخول برًّا أو بالقوات البحرية أو القوات الجوية.
ووجه النائب التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي على تأكيده خلال هذا الاجتماع المهم أهمية الإغاثة الجوية في المناطق المنكوبة بمعدات المهندسين على وجه السرعة، موضحًا أنه تواصل مع قائد المنطقة الغربية، وأبلغ بأن هناك إجراء عاجلًا يتم تنفيذه؛ لكن حجم العمل المطلوب ضخم، بالنظر إلى أن ثلاث مدن تضررت بشكل كبير، معرباً عن ثقته وثقة جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية وبلا حدود في قدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة على مساندة ودعم الأشقاء الليبيين؛ للحد من الآثار السلبية لهذه الكارثة المروعة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت الحداد ثلاثة أيام في مصر، تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، والفيضانات العارمة التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق ليبيا، الأحد؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.
ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً للأشقاء في ليبيا والمغرب.
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