العاصفة دانيال.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء (أمطار على القاهرة وبحري)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 24

وادي النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 26

السويس 34 25

العريش 32 25

رفح 32 26

رأس سدر 36 27

نخل 35 17

كاترين 31 14

الطور 35 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 37 30

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 28 23

السلوم 28 22

سيوة 31 23

رأس غارب 37 29

الغردقة 37 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 30

شلاتين 36 29

حلايب 34 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 34 24

بني سويف 34 24

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 37 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 29

الوادي الجديد 38 27

أبوسمبل 38 28