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مفتي الجمهورية ينعى ضحايا العاصفة "دانيال" في ليبيا

12:38 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الدكتور شوقي علام

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا العاصفة "دانيال" بليبيا الشقيقة والتي خلفت وراءها مئات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الليبي الشقيق.

وتوجَّه مفتي الجمهورية في بيان له، الثلاثاء، بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق، في ضحايا العاصفة "دانيال"، معربًا عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يرحم الضحايا وينزلهم منازل الأبرار، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء التام والعاجل.

وتضرّع المفتي بخالص الدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ الله تعالى أوطاننا وبلادنا والعالم أجمع من كل مكروه وشرِّ.

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